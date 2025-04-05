TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'daki Gençlik Forumu'na Katılacak

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Gençlik Forumu tarafından Özbekistan'da düzenlenecek "Türk Dünyasının Yükselen Yıldızı Olarak Gençlik: Ortak Mirasımız, Ortak Geleceğimiz" temalı konferansa katılacak.

(Hive) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 30. haftasına Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor, RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor ve Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Rize/13.30/İstanbul/16.00/Antalya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 32. haftası, Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Sakaryaspor-Adanaspor, Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor ve Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK maçlarıyla sürecek.

(Manisa/13.30/Sakarya/16.00/Çorum/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig'in 30. haftası, Beyaz Grup'ta oynanacak bir maçla başlayacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasına Fenerbahçe Beko-Türk Telekom, Semt77 Yalovaspor-Galatasaray, Manisa Basket Divissa-Bahçeşehir Koleji ve Bursaspor Yörsan-Beşiktaş Fibabanka maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Yalova/15.30/Manisa/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)

5- 2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonu, Halkapınar Spor Salonu'nda final maçıyla tamamlanacak, finalde Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit karşılaşacak.

(İzmir/16.00) (Fotoğraflı)

6- Vodafone Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik serisi ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'yu konuk edecek.

(Aydın/15.00) (Fotoğraflı)

7- SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçları oynanacak, Spor Toto-Altekma ve Halkbank-On Hotels Alanya Belediyespor müsabakaları yapılacak.

(Ankara/13.30/19.30) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son haftasına Rize Belediyespor-Nilüfer Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/16.00/İzmir/18.30) (Fotoğraflı)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu üçüncü ayağı Japonya Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.

(Suzuka/09.00) (Fotoğraflı)

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