Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Osmaniye'de Deprem Anma Programına Katılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle yarın saat 14.30'da Osmaniye'de anma programına katılacak. Programda, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni gerçekleştirilecek.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle, yarın saat 14.30'da Osmaniye'de deprem anma programına katılacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle Osmaniye'ye gidecek.

Kurtulmuş, Osmaniye'de yarın saat 14.30'da Adnan Menderes Bulvarı'nda 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Hayalleri suya düştü! En Nesyri'den kötü haber
Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte dünyayı ayağa kaldıran sapkınlığın adresi
Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı
Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu

Alperen'e büyük şok! Kadın hakeme küfretti, sonrası olay
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı