TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Osmaniye'de Deprem Anma Programına Katılacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle yarın saat 14.30'da Osmaniye'de anma programına katılacak. Programda, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni gerçekleştirilecek.
(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle, yarın saat 14.30'da Osmaniye'de deprem anma programına katılacak.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle Osmaniye'ye gidecek.
Kurtulmuş, Osmaniye'de yarın saat 14.30'da Adnan Menderes Bulvarı'nda 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.
Kaynak: ANKA / Güncel