TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu'da sel afetiyle ilgili tedbirlerin önemini vurguladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret ederek, kentte yaşanan sel afetiyle ilgili benzer senaryoların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasının önemini vurguladı. Kurtulmuş ayrıca sel afetinde iş yerleri hasar gören esnafla da bir araya geldi.

'KARADENİZ'DE HER YIL BENZER SIKINTILAR YAŞANIYOR'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti. Belediyenin çalışmaları ile ilgili Güler'den bilgi alan Kurtulmuş, TBMM Başkanı sıfatı ile memleketi Ordu'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini söyledi. Kurtulmuş, kentte yaşanan sel afeti ile ilgili benzer senaryoların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

Kurtulmuş, ziyaretin ardından sel afetinde iş yerleri hasar gören esnafla bir araya geldi. Esnafra geçmiş olsun temennisinde bulunan Kurtulmuş, devletin her imkanıyla afetzede esnafln yanında olduğunu söyledi. Kurtulmuş, inşaatı devam eden Ordu Şehir Hastanesi'nde de incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.