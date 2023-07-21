TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Ordu'da

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Valilikte AFAD bilgilendirme toplantısına katılacak, Büyükşehir Belediyesi ve sel afetinden etkilenen esnafa ziyarette bulunacak, şehir hastanesi inşaatında inceleme yapacak, Fatsa ve Ünye ilçelerinde toplu açılış programlarına katılacak.

(Ordu/12.00/13.15/14.30/15.00/16.00/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek "Orta Vadeli Program Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantıda iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rönesans Enerji Ortaklık Sözleşmesi İmza Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/ 09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Metro Hattı Ray Kaynak Töreni'ne iştirak edecek.

(Kocaeli/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-mart dönemine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistikleri, mayıs ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ve haziran ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, haziran ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında üçüncü hazırlık maçında Fransa'nın Strasbourg ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Salzburg/17.00) (Fotoğraflı)

2- Fransa Bisiklet Turu'na Moirans en Montagne-Poligny arasındaki 19. etap yarışıyla devam edilecek.

(Fotoğraflı)

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