TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lapseki'de Cenaze Törenine Katıldı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin eski Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin'in yakını Gülcan Ergin'in cenaze törenine katıldı. Suluca köyü camisinde düzenlenen cenaze töreninde, Ergin'in yakınları taziyeleri kabul etti. Gülcan Ergin'in cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel