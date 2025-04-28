TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan Meclis Başkanı ile Görüştü

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, resmi ziyaret amacıyla bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Kurtulmuş, açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

"Parlamentolarımız arasındaki ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdiğimiz görüşmede, başta Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere uluslararası kuruluşlar çerçevesinde çok taraflı işbirliğimize verdiğimiz önemi bir kez daha ifade ettik.

Görüşmelerimizin ardından imzaladığımız Kırgızistan Cogorku Keneşi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki Parlamentolar Arası İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı ile parlamenter temas ve işbirliğimizi ilerletme irademizi güçlü bir biçimde kayda geçirdik."