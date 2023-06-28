TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ta Depremzedelerle Bayramlaştı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı'nın ilk sabahında, bayram namazını 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kılıp, depremzedelerle kahvaltıda bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Zekeriya Tanrıverdi Camisi'nde kıldı. Namazın ardından camide vatandaşlarla ve kendisini takip eden gazetecilerle bayramlaşan Kurtulmuş, "Bu sabah bayram namazını, Kahramanmaraş'ta depremzede kardeşlerimizle birlikte kılmak nasip oldu. Öncelikle bu acılı ve hüzünlü bayramlarını onlarla paylaşmış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Allah bir daha milletimize böyle büyük bir acı, keder göstermesin. Yaraların hızla sarılmakta olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bayramlar; dayanışmadır, yardımlaşmadır, bir arada olmaktır, sarılmaktır, kucaklaşmaktır, millet olarak yeniden millet olduğumuz hissetmek, birliğimizi, beraberliğimizi yeniden en kuvvetli şekilde tatbik ettiğimiz güzel günlerdir. Böyle bir günde Kahramanmaraş'ta güzel bir sabahta vatandaşlarımızla birlikte, kardeşlerimizle beraber aynı safta olmak, aynı kıbleye yönelmek, aynı dualara amin demek ve aynı gelecek tasavvuru içerisinde olmak her türlü duygunun üstündedir" diye konuştu.

EXPO 2023'ün de Kahramanmaraş için çok önemli olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Burada az evvel belediye başkanımızın sunmuş olduğu EXPO 2023 projesi de daha önce yapılması planlanan bir proje. Hayat devam ediyor, şimdi konteyner kentte konuşuyoruz, konteyner kentin içerisinde EXPO'dan bahsetmek biraz, çok uygun değil gibi görünüyorsa da Kahramanmaraş'ta hayatın normale dönmesi için bu EXPO'nun da eğer gerçekleştirilebilirse faydası ve katkısı olacağı kanaatindeyim. Böylece bir taraftan yaraların sarılması, bir taraftan şehirlerimizin yeniden imar edilmesi ama aynı zamanda da günlük hayatın içerisinde devam eden faaliyetlerin sürdürülmesi hepimiz için zorunlu ve önemlidir" diye konuştu.