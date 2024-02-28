Üye Girişi
Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya Büyükelçisi'ni Kabul Etti

Güncelleme:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko'yu kabul etti. Kurtulmuş, Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko'yu kabul etti.

Meclisteki kabulde Kurtulmuş, Türkiye ve Japonya halklarının birbirine çok benzeyen iki halk olduğunu, mesafeler uzak olsa da iki ülke vatandaşlarının gönülden ilişki kurabildiğini söyledi.

2024'ün, Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü olduğunu anımsatan Kurtulmuş, bir asırlık ilişkinin, her alanda atılacak güçlü adımlar ve işbirliğiyle daha ileriye götürülmesi arzusunda olduklarını belirtti.

Japonya ile ciddi bir ticari ilişkinin bulunduğunu ve ticaret hacmini çok daha yukarılara taşımayı istediklerini dile getiren Kurtulmuş, ayrıca turizm, eğitim, yüksek teknoloji alanlarındaki işbirliğini artırmak gerektiğini ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye ve Japonya'nın yüksek teknolojilerde çok rahat işbirliği yapabilecek noktada olduğunu vurguladı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata da Japonya-Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü dolayısıyla, ikili ilişkileri daha ileriye taşımak için Türkiye'nin farklı kentlerinde kültürel etkinlikler düzenleyeceklerini ifade etti.

Büyükelçi Katsumata, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü kapsamında Japonya Temsilciler Meclisi Başkanının davetini iletti. Katsumata, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyeti Japonya'da ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Numan Kurtulmuş Türkiye Japonya Ankara Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DEM Parti Mardin Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin adayı Ahmet Türk ve Devrim Demir kimdir? KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024? Kadir Gecesi hangi gün, fazileti nedir? Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 28 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! DEM Parti Malatya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Malatya adayı Sevim Şimşek Bayram ve Abdulvahap Ekim kimdir? DEM Parti Kütahya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kütahya adayı Sibel Temel ve Hakan Etemoğlu kimdir? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 28 Şubat Çarşamba puan durumu ne? Topkapı'da tramvay kazasında son durum nedir? Tramvay kazasından ölen, yaralı var mı? 31 MART SEÇİM ANKETİ | İmamoğlu mu Kurum mu? Vatandaş ne diyor? Kate Middleton ne ameliyatı oldu? Galler Prensesi Kate Middleton son durumu nedir? DEM Parti Konya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Konya adayı Bülent Kılıç kimdir? Aleyna Dalveren kimdir? Aleyna Dalveren tutuklandı mı, neden tutuklandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title