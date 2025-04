TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'nin kimsenin babasının malı olmadığını ifade ederek, "Gazze ve Filistin topraklarının tamamı Filistin halkının masum kanlarıyla, şehitlerin kanlarıyla sulanmış vatan topraklarıdır, Filistinlilerin ata yurdudur, ana sütleri kadar helal vatanlarıdır." dedi.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Conrad Otel'de düzenlenen "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı"nın açılışında yaptığı konuşmada, yaklaşık 1,5 yıldır bütün insanlığın gözü önünde koskoca bir halkı yok eden açık bir katliama şahit olunduğunu söyledi.

Bu katliamın karşısında uluslararası sistemin herhangi bir şekilde sonuç alıcı adımlar atamamasının üzülerek müşahede edildiğini, uluslararası sistemin çaresizliğine ve birçok ülkenin duyarsızlığına rağmen bu süre içinde insanlık vicdanının harekete geçtiğini kaydeden Kurtulmuş, bu vicdanın Filistin halkına destek vermek için meydanları, sokakları ve dünyanın dört bir tarafındaki siyaset merkezlerini ciddi etki altına aldığını dile getirdi.

"Bugün geldiğimiz noktada şahit olduğumuz insanlık tarihinin en ağır soykırımlarından birisidir. Şahit olduğumuz modern zamanların görmediği en büyük katliamlardan birisidir." diyen Kurtulmuş, 1,5 yıl içinde yaklaşık 60 bine yakın Filistinlinin şehit edildiğini, 10 binlercesinin gazi olduğunu, yaklaşık 10 bin kişinin akıbetinin ne olduğunun henüz tespit edilemediğini kaydetti.

Kurtulmuş, dünyada bu konuda duyarlı parlamentoların ortak inisiyatifleri geliştirebilmesi için bu toplantıyı organize ettiklerini, misafir meclis başkanlarının, misafir meclislerin destekleriyle çekirdek oluşumu ortaya koyduklarını dile getirerek, "Ümit ederiz ki bundan sonra uzun bir süre devam edecek Filistin'i desteklemede uluslararası çabalarda bu oluşum artarak devam eder ve güçlü bir şekilde yoluna devam eder. Gazze aslında insanlığın test edildiği bir yerdir. Filistin'de gerçekleştirilen bu soykırıma karşı giderek devam eden ve dozajını arttıran bu vahşete karşı sessiz kalanlar tarihte yerlerini almıştır. Seslerini en üst noktadan çıkararak itiraz edenler bu salonda olduğu gibi seslerini bütün uluslararası platformlarda dile getirerek mazlum ve masum Filistin halkının yanında yer alanlar da tarihte yerlerini almıştır." diye konuştu.

"Gazze'nin Filistinsizleştirilmesi politikası uluslararası alanda da dile getirilmeye başlanmıştır"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bütün uluslararası platformlarda Gazze halkına destek veren siyasi liderleri şükranla yad edip, isimlerini tarihe not düştüklerini söyledi.

Bugün Gazze'de karşılaşılan soykırımın yeni bir olay olmadığına dikkati çeken Kurtulmuş, "1917'den bu yana giderek etkisini ve gücünü arttıran sistematik bir işgal, yerlerinden yok etme, yurtlarından etme ayrıca gasıplar yani sözde yerleşimciler vasıtasıyla insanları ata yurtlarından etme projesi sistematik bir şekilde uygulanıyor. Ayrıca bazı ülkelerin vermiş olduğu sınırsız destek dolayısıyla Siyonist rejim her zaman Filistinlilere karşı baskılarını arttırarak yoluna devam ediyor. Ancak bugün geldiğimiz noktada bu soykırım en üst seviyeye çıkarılmış, Gazze'nin Filistinsizleştirilmesi politikası artık uluslararası alanda da dile getirilmeye başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

"Gazze kimsenin babasının malı değildir" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Gazze ve Filistin topraklarının tamamı Filistin halkının masum kanlarıyla, şehitlerin kanlarıyla sulanmış vatan topraklarıdır, Filistinlilerin ata yurdudur, ana sütleri kadar helal vatanlarıdır. Her türlü ahlaktan, uluslararası hukuktan, insaftan ve vicdandan arınmış bir şekilde Filistin'in topraklarına konmak ve buraları sayfiye yeri haline getirmek şeklindeki dilekler, hayaller ise insan vicdanından geri dönecek ham hayaldir, asla gerçekleşmeyecektir. Gazze de, Batı Şeria da Filistin topraklarının tamamı Filistin'in malıdır. Filistinlilerin vatanıdır. Filistinlilerin ata yurdudur."

"İsrail'den hesap sorulmaya başlanmıştır"

Kurtulmuş, bedeli en ağır ödenmiş vatan topraklarından birisinin zulme karşın vazgeçmeyen Filistinlilerin yaşlı, kadın, çocuk ve bebeklerinin sahiplendiği toprakları olduğuna dikkati çekerek, Filistin halkının izzetini ve topraklarının kutsallığını korumak için gündeme getirdikleri inisiyatifin fevkalade önemli olduğunu vurguladı.

Uluslararası Adalet Divanı ile Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargılama süreçleri ve aldıkları kararlarla birlikte hem Filistin için hem İsrail için yeni bir dönem başladığının altını çizen Kurtulmuş, "Şunu çok açık ifade edebiliriz ki dünyada uluslararası alanda hiçbir şekilde dokunulamayan hiçbir şekilde hesap sorulamayan İsrail'e dokunulmuş, İsrail'den hesap sorulmaya başlanmıştır. Aynı şekilde Filistin davası içinde bundan sonra belki uzun yıllar sürecek, 10 yıllar boyunca sürecek yeni bir dönemin başlangıcında olduğumuzu da ifade etmek isterim. Onun için bundan sonra çok daha çetin, çok daha organize olmamız gereken, çok daha güçlü olmamız gereken bir siyasi, fikri mücadele sürecine başlıyoruz. Onun için Filistin'i destekleyen parlamentolar inisiyatifi inşallah bir kar topunun ilk nüvesi gibi sıkı bir şekilde bir araya gelmiş, bundan sonra da gelişerek genişleyerek yoluna devam edecektir." diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şu anda dünyada 150'ye yakın ülkenin Filistin'i tanıdığını söyledi.

Filistin'i tanıyan ülkelerin bir kısmının bu davaya yeterince destek vermediğini de müşahede ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, bu devletlerin daha yoğun bir destek vermesi için çalışmaları sürdürmeleri gerektiğini kaydetti.

"Bundan sonraki süreçte başta Netanyahu ve ekibi olmak üzere Siyonist rejimin unsurlarının uluslararası alanda yalnızlaştırılması için de bütün gücümüzle mücadele etmeliyiz." ifadelerine yer veren Kurtulmuş, bu çerçevede Güney Afrika'nın başlattığı Uluslararası Adalet Divanı'ndaki inisiyatifin tarihsel bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Kurtulmuş, "Filistin'i henüz tanımayan ülkelerin olduğunu biliyoruz. Bu ülkelerin Filistin'i tanıması için en üst düzeyde diplomatik ilişkilerimizi sürdüreceğiz ve hep birlikte bu mücadeleyi yerli yerinde tam usulüne uygun şekilde, hangi sürece yayılırsa yayılsın uzun yıllar onurla ve kıvançla sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Filistin'de yaşanan soykırımın, İsrail'in bu saldırgan ve ona destek olan ülkelerin pervasız tavırlarının aslında çok önemli bir gerçeğin sadece bir yansıması olduğunu, dünyada küresel sistemin çivisi çıktığını, dünya sisteminin adaleti, hakkaniyeti ve uluslararası eşitliği sağlama gücünü ve yeteneğini kaybettiğini ifade eden Kurtulmuş, "Bir taraftan Filistin halkına, Filistin davasına destek verirken, diğer taraftan da yeryüzünde adaletin, hakkaniyetin, barışın sağlanması için yeni, adil bir küresel sistem kurulması yönünde her türlü çabamızı yoğunlaştıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın başta Birleşmiş Milletler olmak üzere her platformda ısrarla dile getirdiği 'Dünya beşten büyüktür.' gerçeğini her yerde söyleyecek ve yeni bir alternatifi dünyanın gündemine taşıyacağız." dedi.

"Dünya barışının kapısı Orta Doğu'dur"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, uzun yıllar sürecek olan bu inisiyatifin ilk toplantısını yaptıklarını aktardı.

Bugün 13 ülke meclisi olarak bir arada olduklarına dikkati çekerek, "Yarın 23'e, 53'e,103'e, daha ileri noktalara gideceğine adım kadar eminim. Hakkı, hakikati, tam zamanında, tam merkezinde ifade etmekten daha güçlü bir söz yoktur. Bu sözü bugün ortaya koyacağımız nihai deklarasyonla birlikte uluslararası kamuoyuna deklare edeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Kurtulmuş, insanlık tarihinin kendisine bir şey öğrettiğini vurgulayarak, "Dünya barışının kapısı Orta Doğu'dur. O kapının anahtarı ise Filistin'in barışıdır, Filistin'in esenliğidir, Filistin'in huzurudur. Hepimizin gayretleriyle, insanlık vicdanının harekete geçmesiyle, başkenti Kudüs olan 1967 sınırlarında, tam manasıyla egemen ve tam manasıyla toprak bütünlüğü sağlanmış bir Filistin Devleti'ni er ya da geç göreceğiz. Onun kurulması için mücadele etmeyi sonuna kadar sürdüreceğiz. 'Yaşasın Filistin halkı, yaşasın özgür Filistin.' diyorum." şeklinde konuştu.