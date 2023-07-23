TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İslam'a yapılan saldırılar insanlığın temel değerlerine yapılan saldırılardır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, bu saldırıların sadece İslam'ın ve Müslümanların değerlerine yapılan bir saldırı olmadığını, aynı zamanda insanlığın temel değerlerine yapılan saldırılar olduğunu belirtti. Ayrıca, bu saldırıları seyredenlerin kendi sonlarını hazırladıklarını ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılara ilişkin, "İslam'a yapılan bu saldırı sadece İslam'ın ve Müslümanların değerlerine yapılan bir saldırı değil, insanlığın temel değerlerine yapılan saldırılardır. Bunları tribünden maç izliyor gibi seyredenler ise aslında kendi sonlarını hazırlamaktadırlar." dedi.

Kurtulmuş, Erzurum'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir otelde düzenlediği toplantıda, Türkiye'nin her alanda güçlü olmak zorunda olduğunu ve bunun sadece devlet eliyle olmayacağını, sivil toplumun da büyük önem arz ettiğini söyledi.

Türkiye'nin yeni yüzyıla, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde, savunmadan, eğitime, sanayiden, teknolojiye, kültürden, sanata, spordan, milli eğitime kadar her alanda bir bütün olarak gireceğini dile getiren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Türkiye'nin önündeki büyük hedefleri gerçekleştirmesi, sadece kamudan beklenecek bir iş değildir. Demokrasi, sadece siyasi partiler üzerinden yapılan bir iş değil. Sadece parlamentonun ya da bir tabunun üzerinden yapılan bir çalışma değil. Aynı zamanda özel sektörün de sivil toplumun da işin içerisinde olduğu, bir kalkınma hamlesidir, bir kalkınma anlayışıdır. Eksik kılmadan hep beraber Türkiye'nin güçlü hedeflerine el ele, yan yana, omuz omuza yürüyeceğiz. Güçlü sözü dinlenir. Sözü etkili bir Türkiye üzerinden dünyada barışın, adaletin sağlanması için mücadele edeceğiz."

"Bugünkü Haçlılar'ın kafasında da aynı şeyler var"

Numan Kurtulmuş, Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu fethinden bu yana yaşanan zorluklara işaret ederek, o süreçten bu yana Türk milletinin yaşadığı coğrafyada, rahat ve huzur içerisinde, arkasına yaslanarak durduğunun görülmediğini belirtti.

Türkiye'yi istemeyenlerin, Anadolu coğrafyasında her zaman var olduğunu anımsatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Hem iç fitnelerle hem dış saldırılarla Anadolu coğrafyasını, o günkü adıyla Rumeli'yi hep istikrarsızlaştırmak için gayret sarf etmişlerdir. İnanın dünkü Haçlılar'ın kafasından ne geçiyorsa, bugünkü Haçlılar'ın kafasında da aynı şeyler var. İnanın dün Büyük Selçuklu'yu, Anadolu Selçukluları'nı, Osmanlı cihan devletini yıkmak için kimler hangi düşünceler ve tuzaklar içindeyse, bugün de genç Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi yıkmak için aynı emperyalist güçler, farklı senaryolarla, farklı tezlerle aynı işleri yapmaya devam etmektedir. Bunu önlemenin tek yolu, uyanık olmaktan, birlik ve dirlik olmaktan, ortak hedeflerimizde bütünleşmekten, yardımlaşma ve dayanışmadan geçiyor."

Türk milletinin günü kurtarma derdine hiçbir zaman düşmediğini söyleyen Kurtulmuş, "Bu millet tarih boyunca hep dünyanın dört bir tarafında yaşanan haksızlıkların, adaletsizliklerin giderilmesi için çaba sarf etmiştir. Bugün de dünyanın birçok yerinde ortaya konulan insanlık dışı vahşetlerin, insanlık dışı saldırıların, birtakım insanlara, toplumlara karşı insanlık suçları mahiyetindeki o saldırıların hepsine karşı çıkan bir milletin evlatlarıyız." diye konuştu.

Kurtulmuş, Türk milletinin dayanışma gücünün, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde bir kez daha ortaya çıktığını anlatarak, milletin, topyekun nasıl birlikte hareket ettiğini tüm dünyanın gördüğünü vurguladı.

Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar

Türkiye'nin dünyanın iki yakasını birleştiren bir köprü olduğunu, bunun her fırsatta ortaya çıktığını belirten Kurtulmuş, Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları da kabullenemeyeceğini aktardı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bir süredir Avrupa'da devam eden Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri başta olmak üzere, Müslümanların kutsallarına saldıranlara karşı Türkiye olarak en üst perdeden cevabımızı veriyoruz, lanetliyoruz. İslam'a yapılan bu saldırı, sadece İslam'ın ve Müslümanların değerlerine yapılan bir saldırı değil, insanlığın temel değerlerine yapılan saldırılardır. Bunları tribünden maç izliyor gibi seyredenler ise aslında kendi sonlarını hazırlamaktadırlar. Demokrasiyle, insan haklarıyla, insanlık değerleriyle, Avrupa'nın kurucu değerleriyle hiç bağdaşmayan bu faşist, ırkçı İslam düşmanı tezleri uzaktan seyredenler, aslında Avrupa kıtasında makul ve meşhur siyaset zemininin zehirlenmesine de vesile oluyorlar. Dolayısıyla biz millet olarak hem içimizde dirliği, birliği koruyacağız hem dünyada yeni ve hakkaniyetli dünya sisteminin kurulabilmesi için her alanda mücadelemizi sürdüreceğiz."

Erzurum Valiliğini de ziyaret eden Kurtulmuş, Vali Okay Memiş'ten kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.