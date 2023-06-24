TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İbn Haldun Üniversitesi 5. Mezuniyet Töreni'ne katılacak. İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ziyaretleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Aydın ziyareti, Voleybol erkeklerde 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali ve Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcuların mücadelesi yapılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İbn Haldun Üniversitesi 5. Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şehit Esma Çevik Üretim İstasyonu ve Şehit Aybüke Yalçın Üretim İstasyonu'nu ziyaret edecek.

(Şırnak/11.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadele tatbikatına katılacak, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile valiliğe ziyaret gerçekleştirecek.

(İzmir/11.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, valiliğe ziyarette bulunacak, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, AK Parti ile MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak, Aydın-Denizli Otoyolu şantiyesinde brifing alarak basın açıklaması yapacak, esnafı ve Nazilli Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Aydın/11.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Voleybol erkeklerde 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali, Hırvatistan'da başlayacak.

Türkiye, yarı finalde Çekya ile karşı karşıya gelecek, diğer yarı final mücadelesinde Hırvatistan ile Ukrayna karşılaşacak.

(Zadar/18.00/21.00) (Fotoğraflı)

2- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular atıcılık, atletizm, boks, kano, masa tenisi, okçuluk ve tekvando branşlarında mücadele verecek.

(Wroclaw/Chorzow/Nowy Targ/Krakow/Krynica-Zdroj) (Fotoğraflı)

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