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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hasan Bitmez'i Hastanede Ziyaret Etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'i tedavi gördüğü hastanedeki ziyaretinin ardından durumun ciddi olduğunu belirtti ve şifa diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'i tedavi gördüğü hastanedeki ziyaretinin ardından; "Doktorlarından aldığımız bilgi, durumun ciddi olduğudur. Cenab-ı Allah'tan şifa diliyoruz. İnşallah, yapılan bu tıbbi bu müdahalelere olumlu cevap verir ve en kısa süre içerisinde sağlıklı bir şekilde TBMM'ye, aramıza döner. Doktorlarımızın gayretiyle ümit ediyoruz ki başarılı bir sonuç elde edilecek ve Hasan Bitmez Bey tedavilere cevap vererek tekrar aramıza dönecek" açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının sonunda fenalaştı, bayıldı ve yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi – Gelecek Partisi Ortak Grup Başkanı Selçuk Özdağ, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve çok sayıda milletvekili; hastanede tedavi altında olan Bitmez'i ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ziyaretin ardından açıklama yaptı. Kurtulmuş şunları söyledi:

"Doktorlarından aldığımız bilgi, durumun ciddi olduğudur. Cenab-ı Allah'tan şifa diliyoruz. İnşallah, yapılan bu tıbbi bu müdahalelere olumlu cevap verir ve en kısa süre içerisinde sağlıklı bir şekilde TBMM'ye, aramıza döner. Ailesi, eşi ve kızı burada. Onlar da gayet metin bir şekilde Cenab-ı Allah'ın şifa sahibi olduğunun bilincinde. Buradaki yapılan tıbbi çalışmaları dikkatle izliyorlar. Doktorlarımızın gayretiyle ümit ediyoruz ki başarılı bir sonuç elde edilecek ve Hasan Bitmez Bey tedavilere cevap vererek tekrar aramıza dönecek. Saadet Partisi grubuna, ailesine ve TBMM'ne de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Numan Kurtulmuş Hasan Bitmez Sp Politika Güncel Haberler

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