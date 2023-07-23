TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Erzurum'da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzurum Kongresi Yıl Dönümü Programı'na katılacak ve çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Edirne ve Kırklareli'de gümrük kapılarını ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise İtalya'da düzenlenecek bir konferansa katılacak. Ayrıca, ÖSYM tarafından KPSS sınavı düzenlenecek ve Formula 1 Macaristan Grand Prix mücadelesi yapılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk sunum töreninin ardından Valiliğe ziyarette bulunacak, Erzurum Kongresi Yıl Dönümü Programı'na katılacak, Büyükşehir Belediyesi ziyareti sonrası Anahtar Teslim ve Dağ Mahallesi Park Açılış Töreni ile Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Toplantısı'na iştirak edecek.

(Erzurum/10.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İpsala Tır Parkı ile Pazarkule Gümrük Kapısı açılış programlarına katılacak, Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy Gümrük kapılarını ziyaret edecek.

(Edirne/11.00/13.00/15.00/16.30/Kırklareli/17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya'da düzenlenecek "Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı"na katılacak.

(Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İspanya'da gelecek 4 yıl ülkeyi yönetecek merkezi hükümetin belirlenmesi için erken genel seçim yapılacak.

(Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 2023-Kamu Personel Seçme Sınavı "Genel Yetenek-Genel Kültür" ile "Eğitim Bilimleri" oturumları düzenlenecek.

(10.15/14.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı Macaristan Grand Prix mücadelesi yapılacak.

(Pest/16.00) (Fotoğraflı)

2- Fransa Bisiklet Turu, St. Quentin en Yvelines-Paris Chams Elysees arasındaki 21. etap yarışıyla sona erecek. (Fotoğraflı)

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