TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Erzurum'da

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk sunum töreninin ardından Valiliğe ziyarette bulunacak, Erzurum Kongresi Yıl Dönümü Programı'na katılacak, Büyükşehir Belediyesi ziyareti sonrası Anahtar Teslim ve Dağ Mahallesi Park Açılış Töreni ile Sivil Toplum Kuruşu Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Toplantısı'na iştirak edecek.

(Erzurum/10.00-16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya'da düzenlenecek "Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı"na katılacak.

(Roma)

2- İspanya'da gelecek 4 yıl ülkeyi yönetecek merkezi hükümetin belirlenmesi için erken genel seçim yapılacak.

(Madrid)

GÜNCEL

1- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 2023-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) "Genel Yetenek-Genel Kültür" ile "Eğitim Bilimleri" oturumları düzenlenecek.

(10.15/14.45)

SPOR

1- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı Macaristan Grand Prix mücadelesi yapılacak.

(Pest/16.00)

2- Fransa Bisiklet Turu, St. Quentin en Yvelines-Paris Chams Elysees arasındaki 21. etap yarışıyla sona erecek.

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