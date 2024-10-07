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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Düzce'de

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Düzce'de
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce'de Valiliği ziyaret etti, yerel protokolle bir araya geldi ve kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Düzce'de, Valiliği ziyaret etti.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve il protokolü tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra polis tören mangasını selamladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, Vali Aslan'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

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