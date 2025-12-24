Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Kabul Etti

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor çalışmaları çerçevesinde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

