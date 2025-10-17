Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Diyarbakır'da Cuma Namazı Kıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'daki Ulu Cami'de cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi. Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin devam edeceğini vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle birlikte cuma namazını Diyarbakır'daki tarihi Ulu Cami'de kıldı.

Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi (DÜ) 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'nin ardından merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'ye geçti.

Namazın ardından vatandaşlarla sohbet eden Kurtulmuş, daha sonra beraberindeki milletvekilleriyle cami önündeki meydanda çay içti, simit yedi.

Kurtulmuş, burada vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Diyarbakırlı vatandaşların barış içinde yaşadıklarını, bunun devam etmesini istediklerini, barış ve kardeşlik sürecinin bozulmasına müsaade etmeyeceklerini ifade etmeleri üzerine Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecinin hayırla neticeleneceğini vurguladı.

Kurtulmuş, daha sonra Diyarbakır Valiliğine geçti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı

Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Cole Palmer'den Chelsea'yi yıkan haber

Yıldızı futbolcudan çok kötü haber
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.