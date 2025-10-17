TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Diyarbakır'da Cuma Namazı Kıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle birlikte cuma namazını Diyarbakır'daki tarihi Ulu Cami'de kıldı.

Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi (DÜ) 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'nin ardından merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'ye geçti.

Namazın ardından vatandaşlarla sohbet eden Kurtulmuş, daha sonra beraberindeki milletvekilleriyle cami önündeki meydanda çay içti, simit yedi.

Kurtulmuş, burada vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Diyarbakırlı vatandaşların barış içinde yaşadıklarını, bunun devam etmesini istediklerini, barış ve kardeşlik sürecinin bozulmasına müsaade etmeyeceklerini ifade etmeleri üzerine Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecinin hayırla neticeleneceğini vurguladı.

Kurtulmuş, daha sonra Diyarbakır Valiliğine geçti.