TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti ile Görüşecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti ile Görüşecek
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşerek yeni infaz düzenlemelerini içeren kanun teklifini ele alacak.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni infaz düzenlemelerini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Genel Kurul gündemine gelmesinden önce partilere yapmaya başladığı ziyaret kapsamında, yarın DEM Parti ile görüşecek.

Buna göre Kurtulmuş, yarın saat 10.30'da, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Meclis grubunda bir araya gelecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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