TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyeleriyle Görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerini kabul etti. Görüşmede karşılıklı istişarelerde bulunuldu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerini kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede karşılıklı istişarelerde bulunuldu.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kurul üyeleriyle çekilen fotoğrafa yer verildi.