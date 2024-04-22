TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği'ni ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Meclis yerleşkesindeki "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği" etkinliğinin düzenlendiği alanları gezdi.

Kurtulmuş, çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinlik alanında Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından farklı temalarda açılan stantları inceledi.

Yaşamın şifresi DNA, sağlık bilimleri, böcek şenlik okulu, çocuk sağlığı bilgilendirme stantlarının yanı sıra iklim, geri dönüşüm, çevre bilinci, afet yönetimi, yapay zeka gibi konularda düzenlenen oyunlar ve etkinlik alanlarını da ziyaret eden Kurtulmuş, çocuklarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Kurtulmuş, etkinliğe katkı sunan kurumlara teşekkür ederek öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.