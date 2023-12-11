TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bütçe konuşmasında kendi ismini anması nedeniyle yeniden söz aldı. CHP'nin itirazları eşliğinde konuşan Kurtulmuş, "Eğer benim ismimi vermeseydiniz hiçbir şey demezdim. Cumhuriyet tarihinde de üç tane mesele var. 1960 Darbesi, 28 Şubat Darbesi ve 27 Nisan Muhtırası var. Bunların yanında kim var, bunların karşısında kimler var" dedi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kurtulmuş'a, "AKP Grup Başkanvekili değilsiniz, siz TBMM Başkanısınız" diye seslendi.

Meclis Genel Kurulu'nda 2024 bütçe görüşmeleri bugün başladı. Bugünkü birleşimi yöneten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açılış konuşmasını yaptı.

"AKP GRUP BAŞKANVEKİLİ DEĞİL, TBMM BAŞKANISINIZ"

Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasından kendisinden söz etmesi üzerine Kurtulmuş bir kez daha konuştu. CHP milletvekilleri ise Kurtulmuş'un tarafsız olmak yerine AKP iktidarını savunduğunu belirterek, ikinci kez konuşmasına itiraz etti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kurtulmuş'a, "AKP Grup Başkanvekili değilsiniz, siz TBMM Başkanısınız" diye seslendi.

Meclis İçtüzüğü'nün 64'ncü maddesinin kendisine savunma hakkını verdiğini belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Sayın Özel telefon etti, doğrudur. 'Bu konu ile ilgili Danışma Kurulu toplantısı yapalım' dedi. Filistin Meclis Başkanı'nı ağırlayacağımızı söyledim. 'Vakit bulabilirsek o tören bittikten sonra olabilir' dedim. Ama ne saat üç dedik, ne beş. O sırada Meclis'i yönetecek olan Bekir Bozdağ burada... Maksadımızın dışında saat verilerek o gün toplantı sözü verilmiş gibi bir hava oluşturulmaya çalışıldı. Türkiye'de verilen siyasi mücadelenin hangi badirelerden geçerek bu noktaya geldiğini tartışma imkanı olsa. Sözlerinizde şu çağrışımı kabul etmiyorum: Sevr'i savunanları savunuyormuş; İngiliz, Amerikan mandacılarını savunuyormuş bir haleti ruhiye içinde olmayın. Yakın dönem siyasi tarihe ilişkin altı olayın ismini vereceğim. Üç tanesi Osmanlı Dönemi'nde, üç tanesi Cumhuriyet döneminde oldu. Birincisi Bab-ı Ali Baskını, Feriye Baskını, Abdülhamit Han'ın halli. Bu üç olayın arkasında kim var, yanında kim var? Bunları araştırın. Cumhuriyet Dönemi'nde de… Eğer benim ismimi vermeseydiniz hiçbir şey demezdim. Cumhuriyet tarihinde de üç tane mesele var. 1960 Darbesi, 28 Şubat Darbesi ve 27 Nisan Muhtırası var. Bunların yanında kim var, bunların karşısında kimler var?"