TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'yeni anayasa' turu kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret etti. Özgür Özel, ziyaret için gelen Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Kurtulmuş ve Özel görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapıyor.
(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "yeni anayasa" turu kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret etti.
Özgür Özel, ziyaret için gelen Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Kurtulmuş ve Özel görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapıyor.