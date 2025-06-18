TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek ile Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ayrı ayrı bir araya geldi. Toplantılara dair resmi sosyal medya üzerinden açıklama yapıldı.

(ANKARA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis'te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ayrı ayrı görüştü.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kabul etti." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Muslera yıllar sonra itiraf etti: Türkiye'de küme düşmelerine çok üzüldüm

Yıllar sonra itiraf etti: Türkiye'de küme düşmelerine çok üzüldüm
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Madagaskar'da doğum günü kutlamasında gıda zehirlenmesi: 17 ölü

Doğum günü kutlaması felaketle bitti: Çok sayıda ölü var
Türk turizmine ağır darbe! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Dünyaya rezil oluyoruz! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran sınırına çıkarma yaptı

Dosta güven, düşmana korku! İran sınırına çıkarma yaptı
Pervin Buldan geçirdiği kazayı anlattı, Öcalan'dan beklenmedik tepki aldı: Çok safsın

Öcalan'dan Pervin Buldan'a beklenmedik tepki: Çok safsın
Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Ferdi Süper Lig'e geri dönüyor, işte takımı
Ali Koç'un transfer teklifi yaptığı yıldız oyuncu futbolu bırakma kararı aldı

Transfer teklifi yaptığı yıldız oyuncu futbolu bırakma kararı aldı
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.