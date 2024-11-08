Üye Girişi
Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya İslam Kültürü Merkezi'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya İslam Kültürü Merkezi'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Brezilya'da İslam Kültürü Merkezi'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, burada Müslümanlarla birlikte cuma namazı kıldı ve sonrasında camiye gelenlerle sohbet etti. Ayrıca Türkiye'nin Brezilya Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Halil İbrahim Akça'dan bilgiler aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya İslam Kültürü Merkezi'ni ziyaret etti.

10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) dolayısıyla başkent Brazilya'da bulunan Kurtulmuş, Brezilya İslam Kültürü Merkezi'nde Müslümanlarla bir araya gelerek birlikte cuma namazı kıldı. Kurtulmuş, namaz sonrası camiye gelenlerle selamlaştı, sohbet etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin Brazilya Büyükelçiliğini de ziyaret ederek Büyükelçi Halil İbrahim Akça'dan çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Kurtulmuş, büyükelçilikte, Latin Amerika İslam'ı Yayma Merkezi heyetini de kabul etti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel
Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

 Belediye başkanının oğlunun intihara kalkıştığı tespit edildi

Belediye başkanının 17 yaşındaki oğlu intihara kalkıştı

 Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi! Kilit isim konuşmadı

'Cinayeti ortaya çıkarabilir' denilen isim konuşmadı
Terör örgütü elebaşı Gülen'e 'Protestan' cenaze

Terör örgütü elebaşı Gülen'e 'Protestan' cenaze
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Oktay Kaynarca saçı peruk mu? Ankara elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 9-10 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi MasterChef ödül oyununu kim kazandı ? 7 Kasım Cuma Ödülü hangi takım kazandı? 9 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 8 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.