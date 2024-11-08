TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya İslam Kültürü Merkezi'ni Ziyaret Etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Brezilya'da İslam Kültürü Merkezi'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, burada Müslümanlarla birlikte cuma namazı kıldı ve sonrasında camiye gelenlerle sohbet etti. Ayrıca Türkiye'nin Brezilya Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Halil İbrahim Akça'dan bilgiler aldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya İslam Kültürü Merkezi'ni ziyaret etti.
10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) dolayısıyla başkent Brazilya'da bulunan Kurtulmuş, Brezilya İslam Kültürü Merkezi'nde Müslümanlarla bir araya gelerek birlikte cuma namazı kıldı. Kurtulmuş, namaz sonrası camiye gelenlerle selamlaştı, sohbet etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin Brazilya Büyükelçiliğini de ziyaret ederek Büyükelçi Halil İbrahim Akça'dan çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Kurtulmuş, büyükelçilikte, Latin Amerika İslam'ı Yayma Merkezi heyetini de kabul etti.