TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Çanakkale'de kıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Çanakkale'de kıldı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Çanakkale'de kıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Çanakkale'de kıldı.

Kente gelen Kurtulmuş, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile Kurban Bayramı namazını Şehitler Camisi'nde kıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet etti.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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