TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn Meclis Başkanı ile Görüştü

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Salman Al Musalam ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş " Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Salman Al Musalam ile görüştü. Görüşmeye ilişkin olarak Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"'Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı' vesilesiyle ülkemizde bulunan Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Ahmed Salman Al Musalam ile bir araya geldik. Görüşmemizde, toplantı gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunmanın yanı sıra, bölgesel ve küresel gelişmeleri de kapsamlı bir şekilde ele aldık. Değerli mevkidaşım Ahmed Salman Al Musalam'e ve heyetine, davetimize icabetleri dolayısıyla teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."