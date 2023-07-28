TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Aşura Günü için Mesaj Yayımladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aşura Günü dolayısıyla Hz. Hüseyin ve ailesinin şehadet hüznünü anarak, Ehli Beyt'in sevgisi ve mirasını takipçileriyle paylaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün Aşura Günü, Hz. Hüseyin ve ailesinin şehadet hüznüyle gönüllerimiz yaralıyken, Ehli Beyt'in sevgisi ve bize miras bıraktıkları tertemiz yolun aydınlığıyla takipçileri ve duacılarıyız." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, aşure günü dolayısıyla Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Arşın iki küpesiydi onlar, Hz. Peygamberimizin (a.s.) cennet çiçeği olan torunları; Hz. Hasan (r.a.) ile Hz. Hüseyin (r.a.). Riyaset ve makam hırsıyla kararmış nefsler, onların kıymetini ne gaflettir ki bilemediler... Bugün Aşura Günü, Hz. Hüseyin ve ailesinin şehadet hüznüyle gönüllerimiz yaralıyken, Ehli Beyt'in sevgisi ve bize miras bıraktıkları tertemiz yolun aydınlığıyla takipçileri ve duacılarıyız.

Muharrem ayının 10. gününde başta Şah-ı Şehid-i Kerbela Hz. Hüseyin olmak üzere ona sadakatinden taviz vermeyerek Hakk'ı ayakta tutmak için mücahede eden tüm şehidlerimizi rahmetle yad ediyoruz."