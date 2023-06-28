TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Adıyaman'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da konteyner kentleri ziyaret ederek depremzedelerle görüştü. Daha sonra Samsat ilçesine geçerek Safvan Bin Muattal Türbesi'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, konteyner kentleri ziyaret ederek, burada kalan vatandaşlarla görüştü. Depremzedelerle sohbet eden Kurtulmuş, sorunlarını dinledi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, daha sonra Samsat ilçesine geçerek Safvan Bin Muattal Türbesi'ne ziyarette bulundu.

Kurtulmuş'a Vali Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan ve Mustafa Alkayış ile diğer protokol üyeleri eşlik etti.