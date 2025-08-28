TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AA Editör Masası'na Katılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın saat 11.00'de Anadolu Ajansı Editör Masası'na katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Kurtulmuş'a "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları, TBMM Genel Kurulunun "Gazze" konulu olağanüstü toplantısı ile güncel bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin sorular yöneltilecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamaları, AA'nın "www.aa.com.tr" internet sitesinden yayımlanacak, AA'nın sosyal medya hesaplarından da anlık takip edilebilecek.

