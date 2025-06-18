TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Hayırlı Olsun Ziyareti

(ANKARA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile bir araya geldi.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, TBMM Başkanlığı görevine yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti ve yeni çalışma döneminde başarılar diledi.