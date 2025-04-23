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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Töreninde Çelenk Bıraktı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Töreninde Çelenk Bıraktı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümünde Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törene Milli Eğitim Bakanı ve milletvekilleri de katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü nedeniyle Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü nedeniyle Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, törende, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Başkan vekilleri Bekir Bozdağ ve Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkan vekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Özlem Zengin, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM idare amirleri, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ile milletvekilleri ve TBMM idari personeli de törene katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, törenin ardından Anıtkabir'e geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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