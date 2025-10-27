TBMM Başkanı'ndan Sındırgı Depremi İçin Geçmiş Olsun Mesajı

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

AFAD verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

