TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya'dan yurda döndü - Haberler

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya'dan yurda döndü

AA - Hikmet Faruk Başer - Güncel
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya'dan yurda döndü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret için bulunduğu Slovenya'dan yurda döndü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret için bulunduğu Slovenya'dan yurda döndü.

Başkent Lübliyana'da Avrupa Birliği (AB) Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılan ve resmi temaslarda bulunan Şentop ve beraberindekileri taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.

İlgililer tarafından karşılanan Şentop, AK Parti Konya Milletvekili ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi Selman Özboyacı ile havalimanından ayrıldı.

AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

Avrupa Birliği, Mustafa Şentop, Slovenya, Türkiye, Güncel, Haberler

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