TBMM Başkanı Mustafa Şentop, depremzedeleri ziyaret etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin otellerde konaklatırken tahliye etmek istediği ancak bir süre sonra gelen tepkiler üzerine bu kararından vazgeçtiği depremzedeleri ziyaret etti. Şentop, "Öyle bir şey asla olamaz, yani devletimiz bütün imkanlarını deprem bölgesine ve oradaki vatandaşlarımıza depremzedelere seferber etmişken, burada bir belediyenin bu şekilde kendini bilmez davranışına müsaade edilmez, mümkün değil" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki otellerde misafir ettiği depremzedelere verdiği hizmeti önce 21 Mayıs'ta sonlandıracağını ardından da gelen tepkiler üzerine sürenin uzatıldığını açıkladı. Açıklamanın ardından devreye giren Tekirdağ Valiliği, depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşılanacağını açıkladı. Valiliğin sahip çıktığı depremzedeleri bugün TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ziyaret etti.

Depremzedelerin kaldıkları otellerde konulan kuralları öğrenen Şentop, "Bir de burada yaşama şartları da çok tuhaf geldi bana, ilk defa duydum. Belli ölçüde ziyaretler, misafir ağırlama vesaire bu konulardaki kısıtlamalar bir nevi burayı bir kampa, bir esir kampına dönüştürmüş vaziyette. Bu çok şaşırtıcı ne biçim bir anlayıştır bu. Hayret ediyor insan, sonuç itibarıyla bu deprem felaketi herkesin başına gelir. Allah göstermesin, Allah muhafaza etsin biz millet olarak bir dayanışma ortaya koyuyoruz . Herkesin başta milletimize, milletin bütün fertlerine saygılı bir şekilde hareket etmesi, davranışlarıyla da sözleriyle de gerekir. Ben kendilerini ziyaret edip bir geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Burada bütün kurumlarıyla, devletimiz emirlerinde" diye konuştu.