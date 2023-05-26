TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bem-Bir-Sen öğretmenleri ile yemek programında bir araya gelecek, "Kaderimiz Bir Soframız Bir" ve Gençlerle Buluşma programlarına katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bem-Bir-Sen öğretmenleri ile yemek programında bir araya gelecek, "Kaderimiz Bir Soframız Bir" ve Gençlerle Buluşma programlarına katılacak.

(İstanbul/17.00/19.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)???????

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Milli Günü Resepsiyonu'na iştirak edecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Balkan Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Siverek İlçe Başkanlığı ile esnafı ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/10.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzla'da İmam-ı Gazali Camisi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbet edecek, Tuzla, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Çekmeköy'e ziyaretlerde bulunacak, Çekmeköy Doğa Parkı'nda gençlerle turnuvada buluşacak.

(İstanbul/13.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yörük Dernekleri ile bir araya gelecek.

(Antalya/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kuşadası, Söke, Germencik, İncirliova, Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ilçeleri ile Aydın'ı ziyaret edecek.

(Aydın/14.45-21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de Sinoplular Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Büyükçekmece'de Aydınlı Grup işçileri ile öğle yemeğinde bir araya gelecek, Tepecik Meydanı'nda miting yapacak, Esenyurt'ta ilçe teşkilatı ile Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleriyle buluşacak, Bağcılar'da Kastamonu Evliyaları ve Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri Anma Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.30-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BEBKA Yeşil Dönüşüm Çalışmaları programı, Mazbata Töreni ve Vefa Gecesi buluşmasına katılacak.

(Eskişehir/11.00/17.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Roman dernekleriyle bir araya gelecek, Poyrazın Kızları hentbol takımına tebrik ziyaretinde bulunacak.

(Bursa/18.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, basın mensupları ile sohbet toplantısında bir araya gelecek.

(Trabzon/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ZAHA Araçları Teslim ve GZPT Modernizasyon Projesi İmza Programı'na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı ulusal eğitim istatistiklerini ve 2023 yılı bitkisel üretim birinci tahminini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karatekin Üniversitesi Camisi'nde cuma namazı kıldıracak.

(Çankırı/12.49) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Çankırı Karatekin Üniversitesi Senato toplantısına, Diş Hekimliği Fakültesi ve Ağız Diş Sağlığı Merkezi açılışı ile öğrenci buluşmasına katılacak.

(Çankırı/11.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto 1. Lig'de tek maç eleme usulüne göre yapılacak play-off 1. tur müsabakalarında Bodrumspor ile Göztepe, Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek.

(Muğla/17.00/Sakarya/20.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 3. Lig'de play-off 1. tur müsabakaları 3. Grup'ta yapılacak 2 maçla tamamlanacak.

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final mücadelesi başlayacak; Türk Telekom-Galatasaray Nef ve Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor ilk maçları yapılacak.

(Ankara/18.00/İzmir/20.30) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in yarı final mücadelesi Beşiktaş Yurtbay Seramik-Sakarya Büyükşehir Belediyespor ilk maçıyla başlayacak.

(İstanbul/18.45) (Fotoğraflı)

5- Spor Toto Su Topu Süper Lig'in final serisi dördüncü maçında ENKA, Galatasaray'ı konuk edecek.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)

6- Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Fetih Kupası sona erecek.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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