TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'a gitti - Haberler

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'a gitti

AA - Sertaç Bulur - Güncel
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'a gitti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamenter heyetiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamenter heyetiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

Şentop ve beraberindeki heyet Bakü'de 16-18 Mayıs'ta düzenlenecek Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 3. Genel Konferansı'na katılmak üzere Esenboğa Havaalanı'ndan saat 12.10'da hareket etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye- Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ve CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da ziyareti sırasında Şentop'a eşlik edecek.

Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek, ardından EİTPA 3. Genel Konferansı'na katılan heyet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

AA / Sertaç Bulur - Güncel

Mustafa Şentop, Milletvekili, Azerbaycan, Bakü, Güncel, Haberler

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