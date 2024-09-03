TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı'nı Kabul Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Abdurrahman Aliy'i kabul etti. Meclis'te gerçekleşen bu görüşme basına kapalı olarak yapıldı. Görüşmenin içeriğiyle ilgili henüz detaylar paylaşılmadı, ancak iki önemli kurumun başkanları arasında bir görüşme olmasının önemi vurgulanıyor.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Abdurrahman Aliy'i kabul etti.
Meclis'teki kabul, basına kapalı gerçekleşti.