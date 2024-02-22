- TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Yeni bir Birleşmiş Milletler'e, yeni bir küresel barış mekanizmasına ihtiyacımız var"

BAKÜ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi 14. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Yeni bir Birleşmiş Milletler'e, yeni bir küresel barış mekanizmasına ve dünyayı yeniden insanların eşitliği prensibi içerisinde barış çerçevesinde bir araya getirebilecek uluslararası bir anlayışa ihtiyacımız var" dedi.

APA 14. Genel Kurulu Azerbaycan Milli Meclisi ve Asya Parlamenter Asamblesi yeni Dönem Başkanı Sahibe Gafarova'nın ev sahipliğinde Bakü'de başladı. "Asya'da sürdürülebilir kalkınma için bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenen genel kurula başta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, APA Genel Sekreteri Mohammad Reza Majidi, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ve APA üyesi 40 ülkeden parlamento heyetleri katıldı.

"Asya yeniden yükselişe geçtiği bir dönemi yaşamaktadır"

APA 14. Genel Kurulu'nda yapılacak müzakerelerin Asya ülkeleri arasında dayanışma ve iş birliğini sağlayacak önemli sonuçlar ortaya çıkarmasını umduğunu belirten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bildiğiniz gibi dünyanın fevkalade zor bir dönemden geçtiğine hep beraber şahit oluyoruz. Bu çerçevede tarihsel olarak Asya ülkelerinin arasında da Asya'da da önemli bir tarihi fırsat penceresi açılmıştır" ifadelerini kullandı.

Asya'nın yeniden yükselişe geçtiği bir dönemi yaşadığını kaydeden Kurtulmuş, "Bu çerçevede, Asya Parlamenter Asamblesi'nin yükselişe geçen Asya'da yeni fırsatların yakalanması, güven ve istikrar içerisinde iş birliklerinin ve ortak çalışma zemininin temin edilmesi bakımından fevkalade değerli bir platform olduğunun altını çizmek isterim. Bu çerçevede Türkiye olarak 2019 yılından itibaren gerçekleştirmeye devam ettiğimiz yeniden Asya yaklaşımımız dolayısıyla gelişmekte olan ve fevkalade büyük fırsatları ve riskleri aynı zamanda bünyesinde taşıyan yeni uluslararası ilişkiler zemininde Türkiye'nin Asya ile irtibatını, Asya ile ilişkisine fevkalade büyük önem atfetmekteyiz" dedi.

"Asya ülkelerinin dayanışmasını en yüksek noktalara kadar çıkaracağız"

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'nın başkanlığı döneminde APA'nın daha da yükseleceğine, ülkeler ve parlamenterler arasında iş birliğinin artacağına emin olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Hep birlikte kendisine destek olarak bu faaliyetlerin daha ileriye götürülmesi için yardımcı olacağız ve önümüzdeki dönemde Asya ülkelerinin iş birliği ve dayanışmasını en yüksek noktalara kadar çıkaracağız. Özellikle yaşadığımız dönemde bölgemiz başta olmak üzere Asya'nın da önemli birçok yerlerinde maalesef çatışma alanlarının var olduğu bu çatışma alanları üzerinden hem bölgesel çatışmaların hem de bunların üzerinden küresel rekabetleri ve düşmanlıkların fitilini ateşlenmesi müsait olduğu bir dönemdeyiz" şeklinde konuştu.

Bölgedeki ve dünyanın birçok yerindeki çatışmalara değinen Kurtulmuş, "Çatışma alanları eğer sorunlar çözülemez, karşılıklı rıza ve müzakereye bağlı olarak bu sorunların çözümü için adımlar atılamazsa, korkarım ki önümüzdeki dönem dünyada çok daha büyük türbülansların var olacağı yeni bir dönemi de işaret etmektedir" diye konuştu.

"Karadeniz'de tahıl koridoru ile Türkiye hayati bir rol oynamıştır"

Yakın coğrafyada yaşanan iki önemli çatışmanın altını çizen Kurtulmuş, "Bunlardan birisi Rusya ile Ukrayna arasındaki devam etmekte olan savaş. Şimdiye kadar on binlerce insanın öldüğü, şehirlerin yıkıldığı, köylerin, kasabaların yerle bir edildiği, büyük bir insani felaketin yaşandığı Rusya-Ukrayna krizi. Öyle görünüyor ki sadece Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş değil, Rusya ile topyekun Batı arasında bir savaş olma niteliği taşımaktadır. Bu özellikleri ile eğer Rusya ve Ukrayna krizi çözüme kavuşturulamazsa bunun bir küresel çatışmanın da fitilini ateşleyecek aşikardır" ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak başından itibaren Rusya-Ukrayna krizinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Hem de bir an evvel her iki tarafın kabul edebileceği adil ve kalıcı bir barışın temin edilmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik. Bu sorumlulukları yerine getirmeye de devam ediyoruz. Esir takasının gerçekleştirilmesi ve Karadeniz'de tahıl koridoru ile dünya gıda piyasalarında olağanüstü fiyat artışlarının önlenmesinde Türkiye hayati bir rol oynamıştır. Bu çerçevede Rusya Ukrayna savaşının ümit ederiz ki, temenni ederiz ki en kısa sürede kalıcı ve adil bir barış yoluyla çözülmesi insanlığın hayrınadır" dedi.

"Gazze'de devam eden insanlık suçu insanlık tarihinin en ağır imtihanlarından birisidir"

Beş aya yakın bir süredir Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşandığını ifade eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Esasında söylenildiği gibi mesele 7 Ekim'de başlamış değildir. 1948'den itibaren ve hatta 1967'den itibaren maalesef bu meselenin içten içe yandığı, içten içe büyütüldüğü bir süreç yaşanmıştır. Filistinliler köylerinden, kentlerinden uzaklaştırılmış, birçok yere işgalci Yahudiler yerleşimci olarak yerleştirilmiş, köyleri, kentleri yok edilen insanların bir kısmının da hayat ile irtibatı koparılmıştır" diye konuştu.

Gazze'de devam eden saldırıların insanlık tarihinin en ağır imtihanlarından birisi olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "30 bini aşkın insan, bunların yüzde 75'inin kadın ve çocuk olduğunu bildiğimiz 30 bini aşkın insan, göz göre göre dünyanın gözü önünde katledilmiştir. Dahası Gazze Şeridi'ni tamamı ile kuşatan Netanyahu ve çetesi orayı kuşatmak ve kalmamış, canlı hareket eden ne varsa hepsini ateş edip yok ederek büyük bir insanlık suçunu işlemeye devam etmiş ve etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Gazze'de yaşanan bu büyük insanlık suçunu önlemek mecburiyetindeyiz"

APA başta olmak üzere bütün uluslararası kuruluşların Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalmamasını temenni ettiğini söyleyen Kurtulmuş, "Hükümetlerin bir kısmı Gazze'de işlenen soykırıma varan büyük katliama sessiz kalsa da dünya halkları sessiz kalmamış. Washington'dan Londra'ya, Paris'ten Brüksel'e kadar birçok başkentte milyonlarca insan sokağa dökülmüştür. Artık insanlar bu canavarın durdurulmasını, insanlık suçlarını bilerek, isteyerek işleyen bu mekanizmanın durdurulmasını talep etmektedir. Bunun için her türlü fırsatı ortaya koymak ve Gazze'de yaşanan bu büyük insanlık suçunu önlemek mecburiyetindeyiz. Ne yazık ki bunu önlemek için mücadele eden başta Birleşmiş Milletler'in mültecilere yardım kuruluşları başta olmak üzere birçok kuruluş da yine Netanyahu ve çetesini destekleyen ülkeler tarafından güçler tarafından engellenmiştir" şeklinde konuştu.

"Çok daha güçlü mücadele etmemiz lazım"

İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun Refah kapısına sıkıştırılan 1,5 milyona yakın Filistinlinin üzerlerine bombalar yağdırdığını belirten Kurtulmuş, "Dünyaya meydan okuyarak diyor ki, bunları oradan da silip atacağız. Böylece yeni bir insanlık suçunu işlemeye devam edeceğini dünyanın gözünün içine baka baka ifade ediyor. Buna karşı insanlığın ortak vicdanı harekete geçmiştir ama sonuç almak için çok daha güçlü mücadele etmemiz lazım. Bu Uluslararası Adalet Divanı'nda ki ara kararla birlikte ortaya çıkan durum yeni bir fırsattır ve ümit ederiz ki arkasından Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'ndeki yargılamanın başlamasıyla insanlık bu ayıptan hiç olmazsa bir miktar kurtulabilecektir" dedi.

"Bütün insanlığı eşit gören yeni bir anlayışı inşa etmek zorundayız"

Dünyadaki küresel sistemin hiçbir sorunu çözebilme yeteneğine sahip olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Dünyadaki uluslararası sistem sadece güçlünün sözünün geçtiği, zayıfın ise ezilmeye devam ettiği bir uluslararası yapıyı oluşturmaktadır. İşte önümüzdeki dönemde hep beraber çalışarak inşa etmemiz gereken yeni bir alan ise yeryüzünde barışı, adaleti, insanlığı, ülkelerin eşit egemenliğini ve halkların arasında hiçbir ayrımcılık gözetmeksizin hiçbir insani hiyerarşiyi göz önünde bulundurmaksızın bütün insanlığı eşit gören yeni bir anlayışı inşa etmek zorundayız. Açıkçası yeni bir Birleşmiş Milletler'e, yeni bir küresel barış mekanizmasına ve dünyayı yeniden insanların eşitliği prensibi içerisinde barış çerçevesinde bir araya getirebilecek uluslararası bir anlayışa ihtiyacımız vardır" diye konuştu.

Kurtulmuş konuşmasının ardından APA Dönem Başkanlığını Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'ya devretti.

Kurtulmuş, yarın Aliyev ile görüşecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan temasları kapsamında yarın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edilecek. Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'la bir araya gelecek olan Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreterliğini ve Bakü'deki şehitlikleri de ziyaret ettikten sonra Azerbaycan'dan ayrılacak.