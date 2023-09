TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni Bir Anayasa Yapmak, Türkiye'nin Boynunun Borcudur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yeni bir anayasa yapmak, Türkiye'nin boynunun borcudur. Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışan önemli bir adım olacaktır" dedi. Kurtulmuş, önümüzdeki haftalarda eski Meclis başkanları ve yüksek yargı mensupları ile bulaşarak anayasa ile ilgili görüşlerini alacağını söyledi. Kurtulmuş, milletvekili araç kartlarının başkaları tarafından kullanılmasını ise, “Şunu söyleyeyim, ben milletvekili olduğum dönemde kendi çocuklarıma bile kart vermedim, verdirtmedim. Herkesin bu anlamda Meclisin mehabetini korumak için dikkat etmesi lazım. Bununla ilgili özel olarak bir şey söylemiyorum. Herkes bu konunun üzerinde hassasiyetle durması lazım. Ama her vesileyle de milletvekilini itibarsızlaştıracak şeylerden de kaçınılması gerektiğini düşünüyorum” sözleriyle eleştirdi. Kurtulmuş, halen cezaevinde tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için de “İsmi Genel Kurul’da okundu, oda tahsis edildi, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeliğine seçildi. Bu konuda TBMM’nin tavrı ortadadır. Burada Meclis kendisini mahkeme yerine koyacak değildir. Mahkeme kararını verecek, tutukluluk halini kaldıracak ve yemin etmesi ile sonraki yasal süreçlerin devam etmesi mümkün olacaktır. Burada Can Atalay konusunda Meclisin tavrı ortadadır” açıklamasını yaptı.