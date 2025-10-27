Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Diğer Önemli Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir Üniversitesinin 2025-2026 Akademik Yılı açılışına katılacakken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel çevrim içi toplantıya katılacak. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası önemli ekonomik verileri açıklayacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl açılışına katılacak, Rektörlük ve Simülasyon Merkezi'nin ardından Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak, Sivil Toplum Buluşması Programı'na iştirak edecek.

(Balıkesir/ 10.30/11.45/12.15/14.00/15.00/15.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na çevrim içi katılacak.

(İstanbul/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılacak Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği'nin (ICPA) 27. Yıllık Konferansı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı iş gücü istatistikleri ile ekim ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

(Washington DC/Kudüs/Gazze)

GÜNCEL

1- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı yangına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gönüllülük Strateji Belgesi ve GönüllüyüzBİZ Proje Destek Çağrısı Lansman Programı'na katılacak.

(Ankara / 11.00)

2- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00)

3- Trendyol Süper Lig'in 10. haftası; Samsunspor-Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Samsun/Gaziantep/20.00)

4- UEFA Uluslar B Ligi Play-Out rövanş karşılaşmasında Kosova'yı konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, basın toplantısı düzenleyecek. Milli takım, maçın hazırlıklarını da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İzmir/18.30/19.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftası, MC Sistem Yurdum-Üsküdar Belediyespor müsabakasıyla tamamlanacak.

(Ankara/17.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA / Güncel
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi

Casusluk soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
Bayrampaşa Belediyesi'nde yenilenen başkanvekili seçimini dördüncü turda AK Parti'nin adayı İbrahim Akın kazandı

Bayrampaşa Belediye Başkanvekili belli oldu
O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesi

O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılık ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir

Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Acun Ilıcalı'nın 2 takımı da hedefe doğru ilerliyor

Fenerbahçe'den ayrılmak ona yaradı! Takımları dur durak bilmiyor
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir

Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi
Abraham'ın kaçırdığı penaltı pahalıya patladı! Beşiktaş, Kasımpaşa'da puan bıraktı

Kaçırdığı penaltı pahalıya patladı! Fenerbahçe maçı öncesi şok
Belindeki silahı çıkartıp çay ocağında oturan adamı vurdu

Elleri arkada geldi, silahını çekip çay ocağını kana buladı
Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama

Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını kızdıracak açıklama
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Osimhen'den olay yaratacak sözler: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak

Bu sözleri olay çıkartır: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Yürekleri yakan olay! 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde bulundu

Daha 11 yaşındaydı! Evde feci şekilde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.