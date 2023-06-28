TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bakanlar Bayram Programlarını Açıkladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta bayram namazı kılacak, konteyner kentleri ziyaret edecek. Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konteyner kentleri ziyaret edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Tayland'da mücadele edecek, milli sporcular Polonya'da 6 branşta yarışacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Kahramanmaraş Tanrıverdi Camii'nde kılacak, vatandaşlarla bayramlaşacak ve EXPO Konteynerkent'i ziyaret edecek.

Kurtulmuş, Adıyaman'da valiliği ziyaret edecek ve AFAD koordinasyon toplantısına katılacak. Konteyner kent ve prefabrik kente gidecek Kurtulmuş, TOKİ deprem kalıcı konutları inşaat alanında ve örnek dairede incelemelerde bulunacak.

(Kahramanmaraş/05.50/08.00/Adıyaman/11.00/12.00/14.30/15.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bayram namazını Keçiören'deki Büyük Ankara Camisi'nde kılacak.

(Ankara/05.57)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Göksun ilçesindeki Meydan Çadır Camisi'nde bayram namazını kılacak, vatandaşlarla bayramlaşacak, konteyner kenti ziyaret edecek.

(Kahramanmaraş/05.30/06.30/06.45)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Narlıca Camii'nde kılınacak bayram namazı sonrası açıklama yapacak, konteyner kentleri ve hastaneleri ziyaret edecek, incelemelerde bulunacak.

(Hatay/07.30)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 3. hafta mücadelesine Tayland'da başlayacak. Milliler, ilk maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek.

(Bangkok/13.00)

2- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular; okçuluk, badminton, boks, eskrim, modern pentatlon ve atıcılık olmak üzere 6 branşta mücadele edecek.

(Krakow, Tarnow, Nowy Targ)

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