TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ VE BAKAN GÖKTAŞ ENGELSİZ YAŞAM FUARI'NDA KONUŞTU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 13.EYAF Expo Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Göktaş, "2012 yılında, dünyada bir ilki gerçekleştirdik ve KPSS'yi dijital ortama taşıdık. Bu sayede, engelli vatandaşlarımızın kamuda istihdam oranını artırdık. 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı yaklaşık 5 binken, bugün bu sayıyı 68 bine ulaştırdık." dedi. TBMM Başkanı Kurtulmuş ise, "Hiç şüphesiz bu anlamda engellilerin hayatın bir parçası olması onların önündeki engellerin tek tek ve süratle azaltılması devletin sosyal devletin en temel sorumluluklarından birisidir." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İstanbul Valisi Davut Gül, Yeşilköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde 13.EYAF Expo Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'ne katıldı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenen zirvede, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Bakan Mahinur Özdemir Göktaş konuşma yaptı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Özdemir Göktaş, Bakan Bak ve Vali Gül, konuşmalar öncesinde fuarda bulunan stantları gezdi. Fuarda; ulusal ve uluslararası firmalar tarafından engellilerin yaşam standartlarını kolaylaştıracak çeşitli ürün ve teknolojilere dair tanıtımlar yapıldı, belediye ve STK'ların engellilere yönelik hizmetlerinin sunumunu yaptığı stantları da fuarda yer aldı.

"ENGELLİLİK ÇALIŞMALARIMIZI ULUSAL POLİTİKALARIMIZIN AYRILMAZ BİR PARÇASI HALİNE GETİRDİK"

Bakan Göktaş, "Dünya nüfusunun yüzde 15'i, Türkiye genelinde ise yüzde 7'sini kapsayan engelli bireylere verdiğimiz hizmetlerin görünürlüğünü artırmak da öncelikli hedeflerimiz arasında. Bunun için öncelikle 2005 yılında düzenlediğimiz Engelli Kanunuyla engelli bireylerin haklarını korumaya aldık. Dünyada engellilerin haklarına ilişkin sözleşmeyi imzalayan ilk ülkelerden biri olduğumuzu gururla söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın 2020 yılını Erişilebilirlik Yılı ilan etmesiyle çalışmalarını hızlandırdığımız 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'ni 2021 yılında kamuoyuyla paylaştık. Bu belgeyle, engellilik alanındaki çalışmalarımızı ulusal politikalarımızın ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Bu yıl Nisan ayında halkımızla paylaştığımız II. Otizm Eylem Planımızla, engelli merkezi ve yerel düzeyde hizmet sunumunu iyileştirerek kaldırmayı hedefliyoruz. Bakıma ihtiyaç duyan engelli vatandaşlarımız için aile odaklı hizmet programları yürütüyor, evde bakım yardımı, geçici misafir bakımı ve gündüzlü bakım gibi hizmet modelleriyle engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışıyoruz." dedi.

"KAMUDA ÇALIŞAN ENGELLİ SAYISINI 68 BİNE ULAŞTIRDIK"

Göktaş, "Siz istediğiniz ve devam ettiğiniz müddetçe, yeni bir yol her zaman açılacaktır. Biz de bakanlık olarak değişen ve dönüşen dünyada sizlerin ihtiyaçlarını kapsayacak, yeni çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Engelli vatandaşlarımız için sunduğumuz tüm hizmetleri dijital platformlarda sunmaya başladık. 2012 yılında Valiliklerimiz bünyesinde kurduğumuz Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarımız çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi erişilebilirlik belgesi de veriyoruz. Engelsiz şehirler inşa etmek adına kamu kurumlarında ve belediyelerde mimar ve mühendislere yönelik eğitimler düzenliyoruz. Ziyaret ederseniz eğer bizim Aile Bakanlığımızın standı da var. AİLEM Engelsiz İletişim Merkezimizin de bir minyatürünü orada da kurduk. Bu vesileyle kişiler arasında yeni iletişim kanalları kurduk. Bu platformda Türk İşaret Dili kullananlar için tek tuşla ulaşabilecekleri görüntülü işaret dili çevirisi yapıyoruz. Engelli vatandaşlarımız ile refakatçileri için, şehir içi toplu taşıma ve şehirlerarası demir ve deniz yollarında ücretsiz seyahat imkanı tanıyoruz. 2012 yılında, dünyada bir ilki gerçekleştirdik ve KPSS'yi dijital ortama taşıdık. Bu sayede, engelli vatandaşlarımızın kamuda istihdam oranını artırdık. 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı yaklaşık 5 binken, bugün bu sayıyı 68 bine ulaştırdık." şeklinde konuştu.Bakan Özdemir Göktaş, Kurtulmuş'a sahnede hediye takdimi gerçekleştirdi.

"ENGELLİLERİN HAYATIN BİR PARÇASI OLMASI DEVLETİN EN TEMEL SORUMLULUKLARINDAN BİRİ"

TBMM Başkanı Kurtulmuş ise, "Hiç şüphesiz bu anlamda engellilerin hayatın bir parçası olması onların önündeki engellerin tek tek ve süratle azaltılması devletin sosyal devletin en temel sorumluluklarından birisidir. 2005 yılında çıkartılan Engelliler Yasası'yla birlikte Türkiye'de engelliler alanında çok önemli adımlar atılmıştır. Az evvel Sayın Bakanımızın çok az bir kısmını bizlerle paylaştığı bu anlamda engellilerin hayatını kolaylaştıracak önemli adımların atıldığını ve atılmakta olduğunu görüyoruz. Daha atılacak çok adımların olduğunu da biliyoruz. Örneğin, eğitim ve istihdam alanında engelli evlatlarımızın, kardeşlerimizin bütün meselelerinin çözülebilmesi için devlet olarak kurumlarımızı seferber ediyor, gayret gösteriyoruz. Aynı şekilde; biliyoruz ki engellilerin önü açıldığı zaman nice büyük başarılara bireysel hayatlarında da başarılarını ortaya koyabiliyorlar. Örneğin en son çağımızın önemli fizik alimlerinden birisi olan Hawking'in ne kadar büyük bir ortopedik engele sahip olduğunu ama bunun onun başarılarını engelleyecek bir mesele olmadığını hep beraber görüyoruz. Şu ışığı bulan ve insanlığın emrine tahsis eden Edison'un işitme engelli olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde Beethoven'ın 9. senfoni'yi yazdığı sırada görme engelli olduğunu da hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ray Charles görme engelli, dünyanın en büyük caz ustalarından birisiydi. O engelinin ona hiçbir engel teşkil etmediğini gördük." dedi. Müzik dinletisi ve dans gösterisinin ardından Bakan Göktaş, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sahnede hediye takdim etti.