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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Umman ve Namibya ile Parlamentolar Arası İşbirliği Görüşmeleri Gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Umman ve Namibya ile Parlamentolar Arası İşbirliği Görüşmeleri Gerçekleştirdi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Umman Sultanlığı Şura Meclisi Başkanı Khalid Al Maawali ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Umman Sultanlığı Şura Meclisi Başkanı Khalid Al Maawali ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamındaki görüşmede, Türkiye ve Umman arasındaki ilişkilerin her alanda artırılması gerektiğini belirterek, parlamentolar arası ilişkileri daha da geliştirme arzusunda olduklarını bildirdi.

Umman'ın bölgesel ve İslam ülkelerini ilgilendiren konularda, özellikle Filistin meselesinde büyük bir gayret gösterdiğini bildiklerini ifade eden Kurtulmuş, Gazze'de yaşananların Filistin meselesi olmaktan çıkıp tüm dünyanın meselesi haline geldiğini belirtti.

Filistin davası konusunda uzun sürecek bir siyasi mücadeleye hazırlanmak gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, bu anlamda İslam ülkelerinin siyasi, fikri ve mezhebi ayrılıkları bir kenara bırakarak Filistin konusunda birleşmesinin önemini vurguladı.

Filistin'i bütün dünyanın meselesi haline getirmek gerektiğini belirten Kurtulmuş, Avrupa ve Amerika'da sivil toplumun, öğrencilerin gerçekleştirdiği gösteriler ve protestoların insanlık cephesinin oluşmasında önemli yer tuttuğunu, bu insanlık cephesinin daha çok desteklenmesini istedi.

Kurtulmuş, Filistin ve bölgede barışın sağlanması için her türlü işbirliğine hazır olduklarını da kaydetti.

Umman Şura Meclisi Başkanı Al Maawali ise TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, PAB Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Filistin halkının davasının savunulması ve İsrail'in saldırganlığının durdurulmasıyla ilgili verilen acil gündem maddesine destek istemesi dolayısıyla teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ve Türkiye'nin Filistin davasındaki tutumlarını takdir ettiklerini belirten Al Maawali, Filistin konusunda dünyada kurulan insanlık cephesinin önemine vurgu yaptı.

Al Maawali, ayrıca, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Umman'a davet ederek, karşılıklı ziyaretlerin iki ülke ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Namibya Ulusal Meclis Başkanı Katjavivi ile görüşme

TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB 149. Genel Kurulu kapsamında Namibya Ulusal Meclis Başkanı Peter Katjavivi ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, parlamentolar arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdürülmesi konusunda fikir teatisinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Uluslararası İlişkiler Numan Kurtulmuş İnsan Hakları Dış Politika Politika Güncel

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