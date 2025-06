TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'e Tepki ve Barış çağrısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye olarak barışın ikame edilmesi için herkese, gönlünde azıcık insani değer barındıranlara, samimi olarak barışı destekleyen taraflara, özellikle şu anda yaşadığımız İsrail- İran savaşının bir an evvel durdurulması ve İsrail saldırganlığına son verilmesi için çağrıda bulunuyoruz. Vakit geç olmadan, dünya daha büyük bir çatışmaya girmeden önce uluslararası camianın İsrail hükümetinin saldırganlığını önlemesi şarttır dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Meclis Başkanı Shalva Papuashvili ile Meclis'te bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Kurtulmuş ve Papuashvili ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, Türkiye ile Gürcistan'ın iki komşu ülke olduğunu ve ülkeler arasında derin ilişkilerin bulunduğunu belirtti. Numan Kurtulmuş, Bugün 2 ülkenin cumhurbaşkanlarının inisiyatifinde ikili ilişkilerimiz giderek derinleşmekte, kökleşmektedir. Bu çerçevede parlamenter diplomasi bakımından da bizlerin, Türkiye ve Gürcistan ilişkilerinin gelişmesine yapacağımız fevkalade önemli katkıların da olduğu kanaatindeyiz. Bu alanda neler yapabileceğimizi görüşmemizde kapsamlı bir şekilde ele aldık. ve var olan bu ilişkilerin arttırılabilmesi için karşılıklı olarak dostluk gruplarımızın çalışmalarını, meclislerimizde var olan komisyonların ortak çalışmaları ve bu çerçevede zaten başlatılmış olan süreçlerin geliştirilerek, sürdürülmesi konusunda mutabık kaldık ifadelerini kullandı.Kurtulmuş, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan meclis başkanlarının yer aldığı üçlü mekanizmanın bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya geleceğini ve ilerleyen yıllarda farklı Kafkas ülkelerinin meclis başkanlarının da mekanizmaya dahil edilebileceğini belirtti.

'İSRAİL TEHLİKELİ BİR ADIM ATMIŞTIR'

Türkiye'nin bölgede barışın ve dostluğun egemen olması için çalışmalar yürüttüğünü ancak dünyanın büyük türbülansa girdiğini dile getiren Kurtulmuş, Özellikle bizim içinde yaşadığımız bölge; büyük çatışmaların ve gerilimlerin her geçen gün artan bir şekilde sürdürüldüğü bir coğrafyadır. Hemen kuzeyimizde Rusya ve Ukrayna arasında devam eden ve ne yazık ki yarım milyon insanın ölmesine neden olan bir savaş; bazıları istemediği için hala sürdürülmektedir. Aynı şekilde ikinci yılına yaklaşmakta olan İsrail'in Gazze'deki zulümleri, katliamları, soykırımları sadece Gazze'de de sınırlı kalmamış Filistin topraklarının her yerine her tarafına sirayet ettirilmiştir. Netanyahu ve çetesi, Filistin'de işlemiş olduğu bu suçların örtülmesi için savaşı genişletmek adına İran saldırılarına başlamış ve böylece İran saldırılarıyla hem Gazze'yi uluslararası gündemden düşürmek hem de bölgedeki istikrarsızlığı kalıcı hale getirmek için son derece riskli, son derece tehlikeli bir adım atmıştır diye konuştu.

'İSRAİL HÜKÜMETİ, DÜNYA BARIŞI İÇİN TEHLİKE TEŞKİL ETMEKTEDİR'

İsrail'in bölgede kalıcı barışın önüne geçmek için adımlar attığını ifade eden Kurtulmuş, Çok açık söylemek isteriz ki İsrail hükümeti, bölgedeki bütün sorunların çözülmesi için neredeyse tarafların tamamında barış perspektifinin hakim olmaya başladığı bir dönemde, örneğin Kafkaslar da sorunların barışla çözülmeye başladığı, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile nükleer müzakerelere başladığı, Rusya ve Ukrayna arasında barışın gerçekleşebilmesi için müzakerelere başlanmasının konuşulduğu bir dönemde, birdenbire gündemi değiştirerek bu coğrafyada barışın imkansız hale getirilmesi için attığı bu adımı bir kere daha şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Bu yol doğru bir yol değildir. Bu yol çıkar bir yol da değildir. Bütün bölge ülkelerinin olduğu gibi bütün dünyayı da sonu belli olmayan bir türbülansın içine, büyük bir çatışmanın ve bir ateş çukurunun içine yuvarlamaktadır. Bunun için Türkiye olarak, az önce saydığım konuların yanı sıra diğer bütün konularda; meselelerin barış, diplomasi ve müzakere yoluyla çözülmesi yönündeki kanaatimizi bir kere daha ifade etmek istiyoruz. Bu coğrafyadaki bütün sorunların mutlaka müzakereyle çözülmesi gerekir. Ancak yaşanan her sorunu müzakere yerine zulümle, katliamla, silahla çözmek isteyen İsrail hükümetinin varlığı, dünya barışı için büyük bir tehdit teşkil etmektedir. Bunu kabul etmek mümkün değildir değerlendirmesinde bulundu.

'BARIŞI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Ardından Türkiye'nin barışın sağlanması için yürüttüğü çalışmaları anlatan Kurtulmuş, Türkiye olarak barışın ikame edilmesi için herkese, gönlünde azıcık insani değer barındıranlara, samimi olarak barışı destekleyen taraflara, özellikle şu anda yaşadığımız İsrail-İran savaşının bir an evvel durdurulması ve İsrail saldırganlığına son verilmesi için çağrıda bulunuyoruz. Vakit geç olmadan, dünya daha büyük bir çatışmaya girmeden önce uluslararası camianın İsrail hükümetinin bu saldırganlığını önlemesi şarttır. Türkiye olarak her halükarda barışı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak bölge ülkelerimizin tamamı için barışa ve esenliğe dayalı bir uluslararası sistemin kurulması, tüm insanlık için hakkaniyete dayalı bir sistemin kurulması için mücadele etmeye devam edeceğiz dedi.

'BÖLGEDE YAŞANAN GELİŞMELER, 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYUYOR'

Numan Kurtulmuş, bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü sağlaması gerektiğini vurgulayarak, Bu çerçevede ülkemizin içerisinde yer aldığı bölgede yaşanan gelişmeler, ülkemizin başlattığı 'Terörsüz Türkiye' hedefini gerçekleştirmenin, süreci milli birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla devam ettirmenin, demokratik standartları yüksek, tüm vatandaşlarımızın eşit ve özgür hissettiği bir ülkeyi inşa etme mücadelemizin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kısa bir süre içerisinde TBMM'de bulunan tüm siyasi partilerinin yer aldığı ortak bir komisyon kurularak, milli birlik ve kardeşliğin temin edilmesi ile bu sürecin kusursuz bir şekilde sona erdirilebilmesi yani bir daha memleketimizde çatışmaların olmaması, farklılıkların ayrılık meselesi haline getirilmediği bir ülkeyi tesis etmek için canla başla çalışacağız. TBMM'nin önümüzdeki dönemde üstüne düşen en önemli görevlerden birisi de bu süreci açıklıkla, şeffaflıkla ve herkesin katılımını sağlayacak bir şekilde sürdürmek ve sonlandırmaktır ifadelerini kullandı.

'ORTA KORİDOR'UN ARTAN JEOPOLİTİK ÖNEMİNİN ALTINI ÇİZDİK'

Gürcistan Meclis Başkanı Shalva Papuashvili ise iki ülke arasındaki ilişkinin stratejik ortaklığa dönüştüğünü ve ilişkilerin güçlendiğini aktardı. Papuashvili, Görüşmemizde Kafkasya'da barış ve istikrarı teşvik etmek konusunda ortak bir vizyonumuz var, bunun altını çizdik. Orta Koridor'un artan bir jeopolitik bir önemi var ve bunun da altını çizdik. Çünkü Orta Koridor, Asya ve Avrupa arasındaki ekonomik bağları güçlendiriyor, bölgesel iş birliğini, enerji güvenliğini, dijital bağlantılılığı ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlayan çok önemli bir sembol. Türkiye de bu güzergahın potansiyelinin hayata geçirilebilmesi için çok önemli bir ortaktır diye konuştu.

