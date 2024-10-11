TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova ile görüştü Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan Meclisi'ni ziyaret ederek Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile bir araya geldi.

Büyük Türkmen şairi ve düşünürü Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum gününde düzenlenen "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu" dolayısıyla Aşkabat'ta bulunan Kurtulmuş, Türkmenistan Meclisi'ni ziyaret etti.

Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova bir araya gelen Kurtulmuş, ata yurdu Türkmenistan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye ve Türkmenistan devlet başkanları arasında var olan samimi, yakın diyaloğun iki ülkenin her alandaki ikili ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağladığını gördüklerini söyledi.

Türk ve Türkmen halkları arasında dostluk ve kardeşliğin güçlendirilmesine yaptığı önemli katkılar doğrultusunda Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü şerefine devlet nişanı verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, Firaki'nin sadece Türkmen illeri için değil aynı zamanda çok geniş coğrafya içinde etkili bir şair, edip ve düşünce insanı olduğunu belirtti.

TÜRKSOY tarafından 2024'ün Mahtumkulu Firaki yılı ilan edilmesini değerli bulduklarını söyleyen Kurtulmuş, Aşkabat'taki forumun, her sözünde hikmet olan büyük bir şairin birlik beraberlik, hakkaniyet ve adalet konusunda ortaya koyduğu fikirlerden bütün dost ve kardeş ülkelerin yararlanmasına vesile olmasını temenni etti.

Türkiye ve Türkmenistan arasında ikili ticaret, kültür, savunma sanayinde çok yakın ilişkilerin bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, enerji alanındaki işbirliği imkanlarına işaret ederek, iki ülke devlet başkanlarının bu konuda da görüşme yaptığını kaydetti.

Parlamenter diplomasinin imkanlarından da istifade etme arzusunda olduklarını belirten Kurtulmuş, iki ülke arasında hem dostluk grupları hem de uluslararası komisyonlarda işbirliklerinin daha da artırılmasını önemli bulduklarını söyledi.

Türkmenistan'ın TÜRKPA ve Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) tam üye olmasını temenni ettiklerini belirten Kurtulmuş, ayrıca Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova'ya Türkiye'ye davetini iletti.

Orta Asya'dan Türkiye'ye ve Balkanlar'a kadar olan coğrafyada yaklaşık 300 milyon Türk nüfusunun bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, bu coğrafyanın imkanlarını ortak bir şekilde, işbirliğiyle en güzel noktaya taşımak ve Türk dünyasını bir güç merkezi haline getirmek gerektiğini vurguladı.

Türk dünyasının varlığının dünya barışı için bir tehdit değil dünya barışının daha rahat temin edilebilmesi için bir imkan olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Ümit ederim ki Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkileri ekonomi, kültür, ticaret, enerji ve diğer alanlarda güçlü bir şekilde geliştiririz ve bu coğrafyanın daha da ilerlemesi için işbirliğini kuvvetlendiririz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan çatışmalara işaret ederek İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına ve Lübnan'a yönelik saldırılarını anımsatan Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün dünyada kural bazlı bir sistem yoktur. Dünya bir orman kanunuyla yönetilen yer haline gelmiştir. Bunun için hep beraber, haktan, hukuktan, adaletten ve barıştan yana olanlar bir araya gelip yeni bir dünyanın nasıl kurulacağı konusunda kafa yormalıyız, siyasi teklifleri ortaya koymalıyız. Cumhurbaşkanı'mızın her platformda dile getirdiği 'Dünya beşten büyüktür.' sözü, aslında bu dünyadaki arayışın açıkça ifade edilmesidir. Hep beraber siyasi çalışmalarımızın merkezine bu konuyu yerleştirmemiz gerekir. Bu konuda dünya halkları arasında adalet arayışının yükselen bir dalga şeklinde gelişmesinin çok faydalı sonuçlar doğuracağını inanıyorum."

Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ise TBMM Başkanı Kurtulmuş ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"na katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Görüşmede, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok da yer aldı.