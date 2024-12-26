TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Uçak Kazası İçin Başsağlığı Telefohları

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov ve Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i arayarak Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşmesi sebebiyle hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan Cumhuriyeti Başkanı Koşanov ve Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodin ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı. Kurtulmuş-Koşanov görüşmesine ilişkin TBMM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle Kazakistan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov'u telefonla aradı. Kurtulmuş, görüşmede, geçmiş olsun dileklerini ve uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ifade etti" denildi.

Açıklamada, Volodin görüşmesiyle ilgili de "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i telefonla aradı. Kurtulmuş, görüşmede, geçmiş olsun dileklerini ve uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ifade etti" denildi.