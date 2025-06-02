TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye Vurgusu

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı TBMM grubundaki makam odalarında ziyaret etti. Meclis Başkanlığı seçimleri ve "Terörsüz Türkiye" sürecinin ele alındığı görüşmenin ardından Kurtulmuş, " İmralı'dan gelen açıklama, arkasından örgütün silahları bırakacağını açıklamasının ardından mesele artık Türkiye demokrasisinin kalbi olan TBMM'de konuşulabilecek noktaya gelmiştir. Komisyonun nasıl teşkil edileceği, hangi çalışma usulleriyle çalışacağı konusunda titiz bir ön hazırlığı gerçekleştireceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı TBMM grubundaki makam odalarında ziyaret etti. Numan Kurtulmuş'a AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta eşlik etti. DEM Parti Eş Genel Başkanlarına ise DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli eşlik etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, yarın TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilecek olan TBMM Başkanlık seçiminde Numan Kurtulmuş'a başarı dileklerini ileterek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz süreç, barış ve demokratik toplum çağrısı ve bunun akabindeki gelişmeler parlamentoya çok büyük görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Bugün Sayın Meclis Başkanı'yla bu konuları da müzakere ettik ve önümüzdeki yeni dönemde de parlamentonun bu sorunun çözümü, barış sürecinin tesis edilmesi, Türkiye'nin demokratikleşmesiyle ilgili özellikle parlamentonun üzerine düşen görev ve sorumlulukları kendisiyle de detaylı bir biçimde değerlendirme olanağımız oldu. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki süreçte yine Sayın Bahçeli'nin ifade etmiş olduğu parlamentonun bünyesinde bu sürecin çözümüne dair çok büyük katkılar vereceğine inandığımız komisyon çalışmaları da önümüzdeki süreçte Sayın Başkan tarafından da başlatılacağını kendilerinden dinlemiş olduk."

TBMM Başkanı Kurtulmuş ise görüşmenin ardından şöyle konuştu:

"Fevkalade verimli, yapıcı bir müzakere, fikir teattisinde bulunma imkanı bulduk. Hem önümüzdeki süreçte Türkiye'nin terörden tamamen kurtulması, Türkiye'de birlik, beraberlik, kardeşliğin sağlanması, Türkiye'nin demokratik standartlarının daha da ileriye götürülmesi bakımından TBMM'nin üzerine düşen sorumlulukların yerine getirilmesi konusundaki fikirlerimizi karşılıklı olarak müzakere etme imkanımız oldu. Çok şükür İmralı'dan gelen açıklama, arkasından örgütün silahları bırakacağını açıklamasının ardından mesele artık Türkiye'de siyasetin merkezi olan, Türkiye demokrasisinin kalbi olan, milli iradenini merkezi olan TBMM'de konuşulabilecek noktaya gelmiştir. Burada bütün siyasi partilerin yapıcı bir üslupla bu sürecin bir an evvel sonlandırılması ve Türkiye'de yeni bir dönemin başlaması için önümüze çıkan bu tarihi fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ümit ederim ki önümüzdeki günlerde TBMM'de kurulacak komisyonun en verimli şekilde çalışması mümkün olsun. Bunun için komisyonun nasıl teşkil edileceği, hangi çalışma usulleriyle çalışacağı konusunda titiz bir ön hazırlığı gerçekleştireceğiz."