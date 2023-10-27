TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Uzman Çavuş Merzifonluoğlu için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Edirne'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Edirne'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Edirne'de elim bir kaza sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu'na Cenabıallah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.