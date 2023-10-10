Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke için taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, şehit Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke için taziye mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuşumuz Mehmet Emre Teke'ye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.