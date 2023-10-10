TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, şehit Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke için taziye mesajı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke için taziye mesajı yayımladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke için taziye mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuşumuz Mehmet Emre Teke'ye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Güncel