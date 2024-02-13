TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay için Taziye Mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay için taziye mesajı yayınladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, 'Adıyaman'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun' dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay için taziye mesajı yayınladı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Adıyaman'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.